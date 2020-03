«Wir lassen niemanden allein» : Söder: Katastrophenfall in Bayern gilt ab sofort

München (dpa) – In Bayern gilt wegen der Coronavirus-Krise ab sofort der Katastrophenfall. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München mit.

von dpa

16. März 2020, 10:28 Uhr

Zum Schutz der bayerischen Wirtschaft vor den Folgen der Krise stellt der Freistaat Bayern bis zu zehn Milliarden Euro Sondervermögen bereit. «Wir lassen niemanden allein», sagte Söder.