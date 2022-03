Politik : Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 941,0

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Mittwoch auf 941,0 gestiegen. Am Vortag hatte die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in sieben Tagen lag bei 912,4 gelegen - am Mittwoch vergangener Woche bei 849,2. Wie aus den Daten der Landesmeldestelle Kiel weiter hervorgeht (Datenstand: 18.46 Uhr), wurden 5651 Corona-Neuinfektionen registriert. Am vergangenen Mittwoch waren es 5425.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gab das Robert Koch-Institut (RKI) mit 1171,9 an. Im bundesweiten Vergleich hatte Schleswig-Holstein nach den Zahlen vom Mittwochmorgen weiterhin die viertniedrigste Inzidenz - nach Hamburg, Bremen und Hessen. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Patientinnen und Patienten mit Corona je 100.000 Einwohner ...

