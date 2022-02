Politik : Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 883,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut gestiegen. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohner in sieben Tagen lag am Freitag bei 883,2, wie aus den Daten der Landesmeldestelle Kiel hervorgeht (Datenstand: 18.45 Uhr). Am Vortag hatte der Wert 877,3 betragen, am Freitag vergangener Woche 768,2.

Es wurden 3777 Corona-Neuinfektionen registriert (Vortag: 4770). Eine Woche zuvor waren es 3621. Bundesweit lag die Inzidenz am Freitag bei 1259,5. Die Hospitalisierungsinzidenz in Schleswig-Holstein stieg ebenfalls. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Patienten mit Corona je 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche lag bei 6,42. Tags zuvor...

