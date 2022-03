Pandemie : Sieben-Tage-Inzidenz in MV bleibt mit knapp 2367 fast gleich

Die Corona-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern bleibt unverändert hoch. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock vom Sonntag (Stand: 16.24 Uhr) gab es 2366,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen - nach 2366,6 am Vortag. Mecklenburg-Vorpommern ist damit unter allen Bundesländern weiterhin mit Abstand Spitzenreiter, gefolgt vom Saarland sowie von Bayern, Thüringen und Sachsen. Alle haben ebenfalls Inzidenzen jenseits der 2000er Marke. Bundesweit lag der Wert am Samstag laut Robert Koch-Institut bei 1723,8; allerdings gab es aus zwei Bundesländern keine Daten.

Das Lagus meldete 1047 nachgewiesene neue Ansteckungen und damit 3157 weniger als am Samstag. In den Krankenhäusern Mecklenburg-Vorpommerns wurden nach wie vor 768 an Covid-19 erkrankte Patienten behandelt. Auch die Zahl der Corona-Kranken auf den Intensivstationen blieb mit 76 konstant. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona stieg um 2 auf...

