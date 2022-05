Pandemie : Sieben-Tage-Inzidenz im Nordosten leicht gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist am Freitag leicht gestiegen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) gab den Wert mit 346,5 nach 338,5 am Donnerstag und 367,1 vor einer Woche an. Den bundesweiten Durchschnittswert bezifferte das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen auf 485,7. Die Inzidenz liefert allerdings kein vollständiges Bild der Infektionsentwicklung, auch weil die offiziellen Meldedaten vom Testverhalten der Bevölkerung abhängen.

Fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang...

