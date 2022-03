Pandemie : Sieben-Tage-Inzidenz gesunken: Anstieg scheint gebrochen

Die Corona-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern ist weiter zurückgegangen, bleibt aber eine der höchsten im Vergleich der Bundesländer. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock meldete am Dienstag für den Nordosten 2119 nachgewiesene Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Am Vortag waren noch 2280,5 gemeldet worden und vor einer Woche 2371,2. In der aktuellen Berechnung fehlen allerdings die Daten aus dem Landkreis Rostock, die wegen technischer Probleme nicht hätten übermittelt werden können, hieß es.

Im deutschlandweiten Durchschnitt lag der Wert laut Robert Koch-Institut am Dienstagmorgen bei 1703,3. Eine ähnlich hohe Inzidenz wie Mecklenburg-Vorpommern haben inzwischen auch das Saarland und Bayern. Das Lagus meldete am Dienstag für Mecklenburg-Vorpommern 6376 nachgewiesene neue Ansteckungen. Vor einer Woche waren es mit 7394 etwa 1000 mehr. Aber...

