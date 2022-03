Corona-Fallzahlen : Sieben-Tage-Inzidenz erneut gesunken: 16 neue Todesfälle

Die Corona-Infektionskurve in Mecklenburg-Vorpommern scheint sich nach dem steilen Anstieg Anfang März zum Monatsende hin abzuflachen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ging am Freitag wie schon am Vortag leicht zurück und blieb mit 2363,2 nachgewiesenen Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen erneut auch unter dem Wert der Vorwoche (2474). Wie aus den Daten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales in Rostock weiter hervorgeht, war die Inzidenz in dieser Woche vier Mal gesunken und nur einmal zum Vortag gestiegen. Der bisherige Höchststand war am vergangenen Samstag mit 2490 erreicht worden.

Trotz des leichten Rückgangs wies Mecklenburg-Vorpommern erneut die höchste Sieben-Tage-Inzidenz aller Bundesländer auf. Bundesweit lag der Wert am Freitagmorgen laut Robert Koch-Institut bei 1756,4. Das Landesgesundheitsamt meldete am Freitag 5662 nachgewiesene Neuinfektionen für Mecklenburg-Vorpommern. Das waren etwa 1800 weniger als am Vortag und gu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.