Verkehrsinitiative : Sieben Großstädte wollen großflächig Tempo 30 testen

Mit langsamerem Verkehr sollen die Zentren „effizienter, klimaschonender und sicherer“ werden. Die teilnehmenden Städte betonen: Es handle sich nicht um eine Initiative gegen Autofahrer.

Berlin | Sieben deutsche Großstädte verlangen eine Änderung der Straßenverkehrsordnung, um in einem Pilotprojekt großflächig Tempo 30 zu testen. Nur auf den wenigen Hauptverkehrsstraßen soll dann noch die übliche Geschwindigkeit von 50 km/h zulässig sein. An dem am Dienstag vorgestellten Projekt beteiligen sich Aachen, Augsburg, Freiburg im Breisgau, Hannov...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.