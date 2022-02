Politik : Sexualisierte Gewalt in Kirche: Betroffene begleiten Studie

Betroffene sollen eine Studie zu sexualisierter Gewalt im katholischen Bistum Osnabrück begleiten. In einer neuen Steuerungsgruppe sind auch drei Menschen vertreten, die selber sexualisierte Gewalt in der Kirche erfahren haben, teilte die Universität Osnabrück am Freitag mit. Mit der Arbeit an der wissenschaftlichen Studie hat die Universität im vergangenen September begonnen. Untersucht werden soll sexualisierte Gewalt im Bistum Osnabrück von der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart.

Die neue siebenköpfige Steuerungsgruppe soll die Arbeit an der wissenschaftlichen Studie kritisch begleiten. Dabei soll der Perspektive der Betroffenen ein hoher Stellenwert eingeräumt werden. In einem ersten Schritt untersuchen die Forscherinnen und Forscher, ob die Bistumsverantwortlichen bei Verdachtsfällen im Einklang mit den Vorschriften von Staat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.