NRW-Landtagswahlen : Serpil Midyatli: Grüne müssen über Koalition entscheiden

Die Kieler SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli sieht Schwarz-Gelb in Nordrhein-Westfalen abgewählt. Die Koalitionsfrage sei offen. „Jetzt müssen die Grünen entscheiden, ob es eine Fortschrittsregierung gibt“ schrieb Midyatli, deren SPD in Schleswig-Holstein eine Woche zuvor eine schmerzhafte Niederlage erlitten hatte. Die SPD habe in Nordrhein-Westfalen eine beeindruckende Aufholjagd hingelegt, nachdem sie im vergangenen Sommer noch bei 19 Prozent gelegen habe. Midyatli betonte am Sonntag, es gehe bei der Regierungsbildung in Nordrhein-Westfalen auch darum, dass die Politik der Ampel-Koalition im Bundesrat nicht durch die CDU blockiert werden könne.

Den Prognosen zufolge holte die SPD mit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.