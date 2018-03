Vertreter der serbischen Minderheit : Serben verlassen Kosovo-Regierung – Regierungschef verliert Mehrheit

Der Schritt ist eine Reaktion auf die Festnahme und Abschiebung des serbischen Spitzenpolitikers Marko Djuric.

27. März 2018, 14:13 Uhr

Belgrad | Die Vertreter der serbischen Minderheit verlassen die Kosovo-Regierung und sorgen damit möglicherweise für das Ende der Amtszeit des Regierungschefs Ramush Haradinaj. Das berichtete der Kosovo-Serbenführer Goran Rakic am Dienstag nach einem Treffen mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic in Belgrad.

Das fast nur noch von Albanern bewohnte Kosovo war vor zehn Jahren von Serbien abgefallen. Obwohl mehr als 110 Länder diesen jüngsten europäischen Staat inzwischen anerkannt haben, will Serbien seine frühere Provinz wieder zurückhaben. Im Norden des Kosovos stellt die serbische Minderheit die lokale Mehrheit. Die EU vermittelt seit vielen Jahren weitgehend erfolglos zwischen den zerstrittenen Nachbarn.

Daneben werde die Minderheit im kommenden Monat den lange geplanten „Verband serbischer Gemeinden“ ohne die albanische Mehrheit im Land bilden, hieß es weiter. Dieser Verband sollte schon vor fünf Jahren gegründet werden und die Rechte der Serben stärken. Die Regierung in Pristina hatte seine Gründung bisher verhindert.

Damit verliert Kosovo-Regierungschef Ramush Haradinaj seine Mehrheit im Parlament. Der Schritt der Minderheit ist eine Reaktion auf die Festnahme und Abschiebung des serbischen Spitzenpolitikers Marko Djuric am Vortag in der Serben-Hochburg Mitrovica in Nordkosovo. Djuric ist in der Belgrader Regierung für das Kosovo zuständig. Er habe sich illegal im Kosovo aufgehalten, hatte die Polizei erklärt. Djuric behauptet, sein Besuch sei ordnungsgemäß angemeldet gewesen.

Spezialeinheiten der Polizei hatten die Grenzübergänge bewacht, um die Einreise des Belgrader Politikers zu verhindern. Der war aber gemeinsam mit einem zweiten Spitzenpolitiker von seinen Landsleuten offensichtlich über die grüne Grenze ins Land gebracht worden. Serbiens Präsident und starker Mann Vucic hatte am Vorabend von einer „Entführung“ seines Mitarbeiters durch eine „terroristische Bande“ gesprochen.

Erst in der vergangenen Woche war das Kosovo in den Schlagzeilen, als Mitglieder der Opposition bei einer Abstimmung über ein Grenzabkommen mit dem Nachbarland Montenegro Tränengasbomben im Parlament zündeten.