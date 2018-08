Merkel in Westafrika : Senegal sagt Zusammenarbeit im Kampf gegen Schleuser zu

Bei einer dreitägigen Reise nach Senegal, Ghana und Nigeria will Kanzlerin Merkel an ihrem Kurs zur Bekämpfung der Fluchtursachen in Afrika arbeiten. Es geht um Arbeitsplätze, aber auch um den Kampf gegen dschihadistischen Einfluss. Eine Mammut-Aufgabe.

von dpa

29. August 2018, 21:18 Uhr

Der senegalesische Präsident Macky Sall hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) seine Zusammenarbeit im Kampf gegen illegale Migration und Schleuser zugesagt.

Der Kampf gegen die Schleuser sei «eine Frage der Würde Afrikas», sagte Sall am Mittwochabend nach einem Gespräch mit Merkel in der senegalesischen Hauptstadt Dakar. Afrikanische Regierungen dürften sich nicht zu Komplizen von Schleppern und Schleusern machen. Der afrikanischen Jugend müssten Chancen auf dem eigenen Kontinent geboten werden.

Merkel sagte, es sei wichtig, Schlepper und Schleuser zu bekämpfen, aber zugleich legale Möglichkeiten des Zugangs zu Europa zu schaffen und auch für die Beschäftigung der Menschen vor Ort in Afrika. Merkel will mit mehr wirtschaftlichen Perspektiven für afrikanische Länder und Unterstützung bei Reformen den Migrationsdruck auf Deutschland und Europa mindern. Nach dem Treffen mit Sall wollte sich Merkel mit Vertretern der Zivilgesellschaft unter anderem über die Perspektiven der Jugend austauschen.

An diesem Donnerstag reist Merkel nach Ghana weiter. Das Land gilt als Stabilitätsanker in der Region und ist die zweitgrößte Volkswirtschaft in Westafrika. Am Freitag wird sie politische Gespräche in Nigeria führen. Im Mittelpunkt stehen in allen drei Ländern Bemühungen im Kampf gegen illegale Migration. Senegal, Ghana und Nigeria sind Herkunftsländer von Migranten mit Ziel Europa.