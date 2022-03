Politik : Senat und Bürgerschaft versichern der Ukraine Solidarität

Zwei Flugstunden vom Hamburger Rathaus entfernt tobt ein Krieg. Vom mächtigen Nachbarn Russland angegriffen, kämpft die Ukraine um Freiheit und Souveränität. In der Hansestadt zeigen sich Parlament und Regierung tief bewegt - und geschlossen solidarisch.

Senat und Hamburgische Bürgerschaft haben der von Russland angegriffenen Ukraine Solidarität und Unterstützung zugesichert. Hamburg stehe auf der Seite des Völkerrechts, auf der Seite von Demokratie, Freiheit und Selbstbestimmung in Europa, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Mittwoch in einer Regierungserklärung, zu der auch die ukrainisch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.