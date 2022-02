Ukrainischer Präsident : Selenskyj zeigt sich: „Wir sind in Kiew“

Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew angegriffen und damit gezeigt, dass es entgegen seiner Ankündigungen nicht nur militärische Ziele anvisiert. Präsident Selenskyj zeigt Präsenz.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich mit weiteren ranghohen Politikern in einem Video im Regierungsviertel von Kiew gezeigt. Er sei gemeinsam mit Ministerpräsident Denys Schmyhal sowie den Chefs der Präsidialverwaltung und des Parlaments in der ukrainischen Hauptstadt. „Wir sind alle hier“, sagte Selenskyj in einem kurzen Clip, den er...

