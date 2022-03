Ukraine-Krieg : Selenskyj ruft Ukrainer zu Widerstand auf – was in der Nacht geschah

Der ukrainische Präsident fordert seine Landsleute auf, angesichts der russischen Invasion durchzuhalten und Widerstand zu leisten. In Russland sorgt unterdessen eine möglicherweise irrtümlich veröffentlichte Zahl für Aufsehen. Die zentralen Entwicklungen in der Nacht.

In einer Videobotschaft an alle Ukrainer hat Staatschef Wolodymyr Selenskyj seine Landsleute zum Widerstand und zum Durchhalten aufgerufen. Mit Blick auf die aktuellen Verhandlungen mit der russischen Seite ließ er durchblicken, dass jede Einigung mit dem Gegner dem ukrainischen Volk zur Abstimmung per Referendum vorgelegt werden müsse. In den USA warn...

