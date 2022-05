Ukraine-Krieg : Selenskyj lädt Scholz für den 9. Mai nach Kiew ein

Am 9. Mai feiert Russland mit einer großen Militärparade den „Tag des Sieges“. Am 9. Mai würde Wolodymyr Selenskyj gerne den Kanzler in Kiew begrüßen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Sel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.