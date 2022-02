Politik : Selbstbewusste Grüne setzen auf Wahlsieg

Den Umfragen zum Trotz: Die Nord-Grünen bekräftigen das Ziel, zur Landtagswahl stärkste Kraft zu werden. Im Wahlprogramm stellen sie nicht nur beim Klimaschutz ehrgeizige Ziele heraus. Eine heikle Debatte steht noch bevor.

Von Platz 3 in Umfragen wollen es die Grünen zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai auf Platz 1 schaffen. Dieses Ziel bekräftigten sie am Samstag auf einem Parteitag. „Wir gehen selbstbewusst in diesen Wahlkampf“, sagte Spitzenkandidatin Monika Heinold, die nach der Wahl den Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) ablösen will. „Mit mir habt...

