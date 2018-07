Österreich gegen Asylpläne : Österreich und Deutschland wollen Mittelmeer-Route schließen

Die Unionsparteien haben einen Asylkompromiss gefunden - nun brauchen sie den Koalitionspartner SPD und den Nachbarn Österreich für die Umsetzung.

von dpa

05. Juli 2018, 15:41 Uhr

Österreich und Deutschland wollen in der Flüchtlingspolitik trotz aktueller Misstöne an einem Strang ziehen.

Zusammen mit Italien solle die Mittelmeer-Route möglichst geschlossen werden, kündigte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Donnerstag nach einem Treffen mit Innenminister Horst Seehofer (CSU) in Wien an.

Dazu solle es nächste Woche ein Treffen der Innenminister aus Deutschland, Österreich und Italien in Innsbruck geben. Seehofer machte zudem deutlich, dass der Asylkompromiss von CDU und CSU keine Nachteile für Österreich haben solle. «Wir werden weder jetzt noch in der Zukunft Österreich für Flüchtlinge verantwortlich machen, für das es nicht zuständig ist», sagte Seehofer.

Der Asylkompromiss von CDU und CSU sieht vor, dass aus deutschen Transitzentren bestimmte Flüchtlinge wieder nach Österreich zurückgeschickt werden sollen.

Diesen Plan akzeptiert die rechts-konservative Regierung Österreichs bisher nicht. Es dürfe keine Vereinbarung zu Lasten des Landes geben, hatte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zuletzt mehrfach betont.