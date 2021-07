Höhere Gewaltbereitschaft : Seehofer: Pandemie hat Bedrohung im Innern erhöht

Horst Seehofer sieht an den Rändern des politischen Systems eine höhere Gewaltbereitschaft - diese sei während der Pandemie gestiegen. In Freital geht es auch um die Sicherheit der Bundestagswahl.

Freital | Die Corona-Pandemie hat nach Ansicht von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Bedrohungslage in Deutschland zugespitzt. Sie habe zu einer Zunahme von „Extremismus und Terrorismus aus allen Himmelsrichtungen“ geführt, sagte er am Donnerstag bei einem Besuch im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Freital bei Dresden. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.