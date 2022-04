Linksautonome in Berlin : Sechs Monate nach „Köpi“-Räumung: Die Aktivisten sind zurück

„Wir lassen uns nicht vertreiben“: Die Köpi-Aktivisten an der Köpenicker Straße in Berlin wollen das Areal zurückerobern. Die Polizei rückte an.

Genau ein halbes Jahr nach der Räumung ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.