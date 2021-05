Mittelmeer : „Sea-Eye 4“ hat mehr als 400 Bootsmigranten gerettet

Nach wie vor versuchen viele Migranten, über das zentrale Mittelmeer von Nordafrika nach Europa zu gelangen. Ein deutsches Rettungsschiff hat nun hunderte von ihnen aufgenommen.

Rom | Das Hilfsschiff „Sea-Eye 4“ hat nach Angaben der privaten deutschen Betreiber in kurzer Zeit mehr als 400 Bootsmigranten auf dem Mittelmeer an Bord genommen. Das schrieb die Organisation Sea-Eye am Montag auf Twitter. „In ihrem fünften Einsatz rettete die Crew 99 Menschen, die größtenteils angeben, aus Syrien zu stammen“, hieß es am Morgen. Danach ...

