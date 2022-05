Reportage vom 9. Mai in Berlin : Schwieriges Gedenken: Wie Russen in Kriegszeiten den „Tag des Sieges“ feiern

Es herrscht Krieg in der Ukraine, und viele Russen in Berlin feiern den „Tag des Sieges“ über Nazi-Deutschland. Am Ehrenmal werden trotz Verbots russische Flaggen geschwenkt. Stolz auf Russlands Präsident Wladimir Putin ist zu spüren. Bedauern eher nicht.

Um halb zehn verneigt sich der russisch...

