Donald Trump und Angela Merkel in Italien : Schwierige Verhandlungen bei G7-Gipfel: Das müssen Sie wissen

Am Samstag nehmen mit Tunesein, Niger, Nigeria, Kenia und Äthiopien auch fünf afrikanische Staaten an dem Gipfel teil. Immer mehr arme Menschen leiden unter Naturkatastrophen, die durch den Klimawandel häufiger und schlimmer zuschlagen. Aber nie zuvor war die Kluft zwischen verfügbaren Finanzmitteln und humanitärer Not so groß.

20 Millionen Menschen in vier Ländern - Südsudan, Somalia, Jemen und Nigeria - stehen vor einer Hungersnot, warnt World Vision. Die Italiener, die 2009 auf ihrem Gipfel in L'Aquila etwa 22 Milliarden US-Dollar für Ernährungssicherheit zusammengetrommelt hatten, wollten daran anknüpfen und in Sizilien eine „Taormina Initiative“ starten. Außer ihnen hat aber bisher niemand Zusagen gemacht, deswegen spricht auch der Gastgeber nicht mehr davon.