Politik : Schwesig: Aktivitäten Richtung Russland eingestellt

Lange hatte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig am Dialog mit Russland festgehalten und sich gegen alle Kritik für die umstrittene Gas-Pipeline Nord Stream 2 stark gemacht. Das ändert sich nach Russlands Krieg gegen die Ukraine.

Die für ihr lange Zeit russlandfreundliches Agieren heftig in der Kritik stehende Schweriner Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) zieht Konsequenzen aus dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine und lässt alle Kontakte nach Russland kappen. Über den Kurznachrichtendienst Twitter kündigte sie am Montag an, dass die für den Bau der Pipeline Nord...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.