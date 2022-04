Kriegsflüchtlinge : Schwerin: Erfassungsstelle für Geflüchtete ausgelastet

Die zentrale Erfassungsstelle für ukrainische Kriegsflüchtlinge in Schwerin-Görries ist laut der zuständigen Behörde weiter ausgelastet. Aktuell werden bis zu 100 Personen pro Tag registriert, wie es aus dem Innenministerium in Schwerin am Freitag hieß. Alle sechs Registrierungsstellen seien damit ausgelastet. Dort werden die personenbezogenen und biometrischen Daten der Geflüchteten aufgenommen.

Den Angaben zufolge sind das vor allem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.