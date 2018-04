Nach Wahl um SPD-Vorsitz : Schwerer Dämpfer für Andrea Nahles: „Das ist noch ausbaufähig“

Die SPD hat Andrea Nahles mit 66,3 Prozent zur neuen SPD-Chefin gewählt. Konkurrentin Simone Lange zollt ihr Respekt.

23. April 2018

Wiesbaden | Schwerer Dämpfer beim geplanten Neustart: Die SPD hat Andrea Nahles mit einem Ergebnis von nur 66,3 Prozent zur ersten Parteivorsitzenden in ihrer Geschichte gewählt. „Das ist noch ausbaufähig“, sagte die 47-Jährige zum Zusammenhalt in der Partei nach ihrer Wahl am Sonntag bei einem Sonderparteitag in Wiesbaden.

Die SPD war bei der Bundestagswahl 2017 unter Schulz auf ein Tief von 20,5 Prozent der Stimmen gesackt. Die Partei schloss zunächst eine große Koalition aus, nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen änderte die Parteispitze die Meinung. Am Ende stimmten in einem Mitgliederentscheid rund 66 Prozent für die große Koalition, in etwa die Zustimmung, die nun auch Nahles erhielt.

Nahles' wenig prominente Gegenkandidatin, Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange, erhielt überraschend starke 27,6 Prozent. „Wir sollten uns unterhaken“, sagte Nahles. In der SPD hatte es zuletzt heftigen Streit wegen des Eintritts in die neue große Koalition mit der Union gegeben, die Nahles mitausgehandelt hatte.

Nahles ist die erste Frau an der Spitze der Partei mit ihrer knapp 155-jährigen Geschichte. Sie folgt auf Martin Schulz, der nach dem erfolgreichen Abschluss der Koalitionsverhandlungen wegen mangelnden Rückhalts zurückgetreten war. „Du brauchst den Rücken frei, um dich mit dem politischen Gegner zu beschäftigen - und weniger mit dem, was in der eigenen Partei läuft“, sagte Schulz zu Nahles. Er rief die SPD auf, weniger zu streiten. Mit Blick auf den nicht immer fairen Umgang mit ihm und die Demontage durch einige Genossen meinte Schulz: „Zorn hat eh keinen Zweck und Bitterkeit hilft nicht in der Politik.“

Simone Lange im Portrait Simone Lange hat in den vergangenen Wochen viel von Deutschland gesehen. Die Flensburger Oberbürgermeisterin tourte mit einem kleinen Team durch Ortsvereine der SPD, um sich vorzustellen. Die 41-Jährige will an die Spitze der Sozialdemokraten und tritt als bundespolitischer No-Name gegen die mächtige Andrea Nahles an. Das alleine ist so ungewöhnlich, dass die schmale und meist fröhlich wirkende Kommunalpolitikerin viel Aufmerksamkeit bekommt. Die nutzt sie, um gegen Parteispitze auszuteilen und ihre Vision einer „neuen“ SPD zu zeichnen. Linker und basisdemokratischer soll es werden, sagt Lange, die ursprünglich aus Thüringen kommt. Für Hartz IV soll die SPD sich entschuldigen - ihre heftige Kritik an der Agenda-Politik von Altkanzler Gerhard Schröder bringt ihr Sympathien im linken Flügel der SPD ein. „Ich möchte die Stimme der Basis sein“, sagt Lange. Die SPD solle auch glaubwürdiger werden. Auch damit spricht sie vielen Genossen nach dem Hin und Her um die große Koalition aus der Seele. Die Frage liegt nahe: Meint sie es ernst mit ihrer Bewerbung gegen die Bundestags-Fraktionschefin, gegen den Bundesvorstand? Sie sagt: Ja. Ein Sieg ist aber quasi ausgeschlossen. Unterstützung hat Lange von gut 95 Ortsvereinen, wie sie sagt, die SPD hat allerdings 7741. Privates hält Lange privat. So hält es die getrennt lebende Mutter zweier schulpflichtiger Töchter seit Jahren. Auf ihrer Werbetour haben die beiden Mädchen sie manchmal begleitet und die politischen Termine mit Urlaub und Stadtbummeln verbunden. Ihre Mutter kennen sie nur als Politikerin – erst in der Kommunalpolitik, dann als Landtagsabgeordnete und jetzt als OB. Vor ihrer Zeit als Berufspolitikerin arbeitete Lange bei der Polizei. Lange ist diszipliniert: „Wenn die Arbeit Spaß macht, kann man viel Stress vertragen.“ Und sie braucht wenig Schlaf, dafür immer etwas zu tun. Das würde sie ja für den SPD-Vorsitz qualifizieren.

Andrea Nahles im Portrait Das Amt ist gerade vielleicht nicht das schönste neben dem des Papstes, wie es einst Franz Müntefering behauptete. Aber für Andrea Nahles bedeutet die Übernahme des SPD-Vorsitzes das Ende eines langen Weges - und doch erst den Anfang. Sie hält nichts von historischen Vergleichen, auch wenn sie in einer Reihe mit August Bebel, Willy Brandt und anderen SPD-Vorsitzenden stehen wird. Zum Start am Sonntag in Wiesbaden gibt es erst mal einen kräftigen Dämpfer. Nur etwas über 66 Prozent - Konkurrentin Simone Lange, eine Kommunalpolitikerin, schneidet unerwartet gut ab. Dennoch: Es ist ein Anfang. Auch, weil die SPD nach dem fast schon tragischen Ende der Episode Martin Schulz, den heftigen Debatten um den Eintritt in die große Koalition und dem drohenden Überrunden durch die AfD akut um ihre Zukunft fürchten muss. Nahles ist die „Trümmerfrau“. Die Tochter eines Maurers aus der Eifel gründete einst selbst einen SPD-Ortsverein. Als Fahranfängerin hatte sie in Schweden einen schweren Autounfall, daher die Narbe an der Stirn. Ihre Magisterarbeit schrieb die Germanistin über die „Funktion von Katastrophen im Serien-Liebesroman“. Als Jusos-Chefin unterstützte sie den Sturz von Rudolf Scharping durch Oskar Lafontaine, später trug sie auch zum Rücktritt von Franz Müntefering bei. Sie kann Machtpolitik - und kämpft gegen ein klischeehaftes Image an: etwa das, eine laute politische Nervensäge oder kratzbürstig zu sein. Nach dem Absturz auf 20,5 Prozent bei der Bundestagswahl wechselte sie als eine der wenigen verbliebenen Personalhoffnungen der SPD vom Posten der Arbeitsministerin auf den Fraktionsvorsitz. Sie dachte wie alle, man gehe in die Opposition, der Union versprach sie ironisch, jetzt gebe es „in die Fresse“. Als Jamaika scheiterte und die SPD unter Druck kam, ihre Ablehnung einer weiteren Regierungsbeteiligung zu überdenken, kamen klare Worte eher von Nahles als von Schulz. Sie war es, die beim Bonner Sonderparteitag Klartext redete - und so eine knappe Mehrheit für Verhandlungen rettete. Als Ministerin hatte Nahles in der vergangenen großen Koalition SPD-Herzensanliegen wie den Mindestlohn auf den Weg gebracht. Ihr Privatleben schottet sie ab, Tochter Ella (7) geht daheim in Rheinland-Pfalz auf eine Einklassenschule. Nahles' Heimatdorf Weiler ist auch wichtig, um zu spiegeln, was die Leute bewegt. Könnte sie eine Schlagzeile über sich dichten, würde die nach eigenen Worten lauten: „Schufterin mit Herz“. An Schufterei wird es nicht mangeln.

Nahles hat einen großen Erneuerungsprozess versprochen, parallel zur Regierungsarbeit. Sie ist auch Vorsitzende der Bundestagsfraktion und bewusst nicht in die Regierung gegangen, um an der Spitze von Partei und Fraktion das SPD-Profil zu schärfen.

„Wir packen das“, sagte sie in Wiesbaden. Die erste Wahl einer Frau an die SPD-Spitze sei historisch. „Viele Frauen kennen diese komische gläserne Decke, an die man immer wieder stößt.“ Diese gläserne Decke in der SPD werde nun durchbrochen. Mit Blick auf Russland forderte Nahles eine diplomatische Offensive. In der Partei gibt es gewissen Unmut über die zunächst sehr harschen Töne gegen Russland des neuen SPD-Außenministers Heiko Maas. Mit Blick auf europakritische Stimmen aus der Union kündigte Nahles eine Umsetzung des im Koalitionsvertrag vereinbarten Europa-Reformprogramms „Buchstabe für Buchstabe“ an.

Als Ziele für die kommende Zeit kündigte sie unter anderem an, den digitalen Kapitalismus zu bändigen und Internetkonzerne mehr zur Kasse zu bitten. Beim großen internen Streitthema Hartz IV sagte sie eine offene Debatte über Reformen zu. Gedanklich dürfe die SPD hier „keinen Stein auf dem anderen lassen“. Vom linken SPD-Flügel kommen Rufe nach Alternativen zu Hartz IV und der Agenda-Politik der Partei.

Olaf Scholz: „Wir müssen uns jetzt an die Arbeit machen.“

Durch ihre mitunter polarisierende Art ist Nahles seit jeher kein Parteiliebling. Ein derart schlechtes Resultat hat sie bislang aber noch nie eingefahren – und dies ausgerechnet zu einer Zeit, in der sie gefordert ist wie kaum ein Parteichef vor ihr. Olaf Scholz, der die SPD bis zu Nahles' Wahl kommissarisch geführt hatte, appellierte an die Partei: „Wir müssen uns jetzt an die Arbeit machen.“ Er rief zu mehr Selbstbewusstsein auf. „Dass wir uns wieder zutrauen, dieses Land zu regieren, und dass wir wieder stärkste Partei werden, das muss das Ziel sein, das wir alle gemeinsam verfolgen.“

Nahles' Gegenkandidatin Lange forderte eine Abkehr von Hartz IV und den Agenda-Reformen Gerhard Schröders. Die SPD habe in Kauf genommen, dass heute Menschen arm seien, obwohl sie Arbeit hätten. „Und dafür möchte ich mich bei den Menschen, die es betrifft, entschuldigen.“ Sie rief die Sozialdemokraten zu einem linken Kurswechsel auf. „Wir müssen wieder die Herzen der Menschen erreichen“, forderte Lange. Nach ihrer Niederlage gratulierte sie Nahles und sagte ihr Unterstützung bei der geplanten Erneuerung der Partei zu.

Lange traut der neuen Parteichefin Andrea Nahles viel zu. „Ich bin mir sicher, dass sie eine starke Parteivorsitzende sein wird“, sagte Lange. Dass sie selbst am Sonntag in Wiesbaden überraschend 27,6 Prozent der Stimmen bekommen habe, sei aber auch eine Mahnung. „Es bestätigt das große Bedürfnis nach Veränderung, nach echter Erneuerung – also auch nach neuen Köpfen“, sagte die Oberbürgermeisterin von Flensburg.

Simone Lange im Interview: „Ich fühle mich bestärkt“

Auch der Wunsch nach einem Kurswechsel im Programm sei groß. Zudem sei das Wahlergebnis eine Quittung für Fehler der Parteispitze in der jüngeren Vergangenheit gewesen, sagte Lange. Sie wolle sich weiter inhaltlich im Erneuerungsprozess der SPD einbringen – aber nun erst einmal „ein Stück weit erholen vom innerparteilichen Wahlkampf“. Sie sei froh, dass nun eine Entscheidung gefallen sei.

Grünen-Chef Robert Habeck hat nach dem überraschend starken Abschneiden von Simone Lange der Flensburgerin Respekt gezollt. Dass Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles nur 66,3 Prozent und Simone Lange 27,6 Prozent bekommen habe, zeige „welche Hoffnungen Simone Lange geweckt hat und dass sie eine starke Herausforderin war“, sagte Habeck. „Vor ihrem Ritt muss man höchsten Respekt haben.“

Habeck gratulierte Nahles zur Wahl. Es sei gut, dass die SPD sich „aufmacht“ und sich – wie auch die Grünen – ein neues Grundsatzprogramm geben wolle. „Es wird spannend, die Zukunftskonzepte zu messen.“

Viel Beifall für Martin Schulz

Schulz, der federführend ein Reformprogramm für eine stärkere Kooperation in Europa im Koalitionsvertrag ausgearbeitet hatte, sagte, es könne nicht sein, dass die Union jetzt nach ein paar Wochen schon die Pläne in Frage stelle. „Ohne ein starkes Europa werden die Populisten gewinnen“, rief er den rund 600 Delegierten zu. „Dann gibt es Krieg.“ Die SPD werde als Friedensmacht gebraucht. „Der Kampf für Europa ist auch immer ein Kampf gegen Rechts und in Deutschland ist das ein Kampf gegen die AfD.“ Europa dürfe nicht zerstört werden. Für Schulz gab es viel Beifall und stehende Ovationen.

Nahles wertete das Ergebnis in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ als Auftrag an sich und die gesamte Partei: „Wir müssen versuchen, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren das, was es an Diskussionen gibt, an Unzufriedenheiten auch aufzunehmen, zu klären und nach vorne zu wenden. Ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingt.“ Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert forderte in den ARD-„Tagesthemen“, mit der gepanten Erneuerung der Partei ernst zu machen. Es dürfe jetzt „keine künstliche Ruhe in die SPD einkehren“.

Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Nahles ist und bleibt sogar in der eigenen Partei unpopulär. Offenbar verbinden selbst viele SPD-Delegierte mit Nahles keinen Neuanfang und keine dringend notwendige soziale Wende.“ FDP-Chef Christian Lindner meinte: „Die alte Tante SPD weiß nicht, wohin sie steuert, was sie möchte. Diese innere Unruhe der SPD darf sich nicht auf das Regierungshandeln übertragen.“

Das sind die Ergebnisse der SPD-Vorsitzenden:

Nahles' Resultat ist das zweitschlechteste Ergebnis bei einer Wahl zum SPD-Vorsitzenden in der Nachkriegsgeschichte. Nur Oskar Lafontaine hatte 1995 weniger Stimmen erzielt (62,6 Prozent), als er – unterstützt von der damaligen Jusos-Chefin Nahles - den Vorsitzenden Rudolf Scharping stürzte. Die Abstimmung in Wiesbaden war nach 1995 erst die zweite Kampfkandidatur um den SPD-Vorsitz.