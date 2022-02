Oberster Gerichtshof der USA : Schwarze Frau für Supreme Court nominiert

Schon im Wahlkampf hatte Joe Biden versprochen, eine schwarze Frau für einen Richterposten am Obersten US-Gericht zu nominieren - sollte er die Chance bekommen. Es ist ein historischer Moment für den Supreme Court.

Erstmals könnte in den USA eine schwarze Frau Richterin am Obersten Gericht werden. US-Präsident Joe Biden nominierte die Juristin Ketanji Brown Jackson für den frei werdenden Posten am Supreme Court. Die 51-Jährige sei eine der „klügsten Juristinnen unseres Landes und wird eine außergewöhnliche Richterin sein“, so Biden. Sie sei eine „historische Kand...

