Altschuldenproblematik : Schuldenabbau der Kommunen: Ministerin unter Beschuss

Die Schuldenlast der Kommunen türmt sich enorm auf - noch verschärft durch Corona und infolge des Kriegs in der Ukraine. Was tut die Regierung in NRW nun? Im Landtag streitet man darüber heftig, vor allem eine Person gerät massiv unter Beschuss.

Im Streit um eine Lösung in der milliardenschweren Altschuldenproblematik der Kommunen hat sich NRW-Ministerin Ina Scharrenbach gegen Vorwürfe der Untätigkeit verteidigt. Die schwarze-gelbe Koalition habe hier in ihren Regierungsjahren „viel zu bieten“, sagte die Kommunalministerin (CDU) am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag. „Es ist gelungen in den letz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.