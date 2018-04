König Salman in Riad : Schüsse vor Palast des Saudi-Königs: Polizei zerstörte ferngesteuerte Drohe

Schüsse hallen durch die Straßen, laut und dröhnend. Ein Putschversuch mit schwerem Geschütz? Nein, sagt die Polizei.

von dpa

22. April 2018, 10:38 Uhr

Riad | In Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad haben Schüsse am Samstagabend für Aufregung gesorgt. Auf im Internet kursierenden Videos waren laute Salven zu hören, die nahe des Königspalastes gefallen sein sollen. Die Polizei in Riad sprach in einer Stellungnahme von einer „kleinen, ferngesteuerten“ Drohne, die abgeschossen worden sei, wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA auf ihrem Twitter-Account berichtete.

Den Polizeiangaben zufolge hatten Sicherheitskräfte eines Checkpoints im Stadtteil Chusami nahe dem Palast um 19.50 Uhr Ortszeit eine ferngesteuerte Drohne entdeckt. Sie hätten den Flugroboter dann auf Anweisung abgeschossen. Eine Untersuchung des Vorfalls sei eingeleitet worden.

Internetnutzer hatten nach dem Bekanntwerden der Videos auch aufgrund der sehr lauten Schüsse spekuliert, dass es sich um einen Angriff auf das Königshaus und möglicherweise gar um einen Putschversuch handeln könnte. Dies bestätigte sich zunächst nicht.

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hatte in den vergangenen Monaten eine Reihe von Reformen zur gesellschaftlichen Öffnung des Landes vorangetrieben. Erst am Mittwoch wurde das erste Kino des Landes nach mehr als 35 Jahren eingeweiht. Als letztes Land der Welt will die Ölmonarchie auch Frauen ab Juni das Autofahren erlauben.

Mithilfe seines Vaters König Salman brachte der Kronprinz durch seinen Öffnungskurs zwar viele der überwiegend jungen Saudis hinter sich, machte sich aber unter Konservativen und Geistlichen auch einige Feinde.