Leichenfund im Wald : Schüler aus dem Sauerland von 14 Jahre altem Freund getötet

Es begann damit, dass im Sauerland ein 16-Jähriger vermisst wurde. Dann fand die Polizei seine Leiche. Nun gaben die Ermittler bekannt: Ein 14 Jahre alter Freund hat gestanden, ihn erwürgt zu haben.

von dpa

01. November 2018, 20:35 Uhr

Ein 14-Jähriger soll im Sauerland einen älteren Mitschüler erwürgt haben. Der Jugendliche habe gestanden, seinen 16-jährigen Freund in der Nähe des Schulgeländes in Wenden bei Olpe getötet zu haben, sagte Staatsanwalt Rainer Hoppmann in Olpe.

«Es war im Rahmen einer Auseinandersetzung, die ihn wohl verärgert hat, frustriert hat.» Es spreche einiges für eine Tat im Affekt. Der 16-Jährige war am Dienstag von seinen Eltern vermisst gemeldet und einen Tag später tot in einem Wald entdeckt worden.

Zum Motiv machten die Ermittler keine genauen Angaben. Kurz vor der Tat soll es ein klärendes Gespräch über die Zuneigung des 14-Jährigen zum späteren Opfer gegeben haben. Die Ermittler wiesen darauf hin, dass auch eine «Verquickung von Tatmotiven» denkbar sei.

Der 14-Jährige steht unter dem dringenden Tatverdacht des Totschlags. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ihm drohen nun bis zu zehn Jahre Jugendstrafe. Täter und Opfer sind Deutsche. «Der Täter hat keinen Migrationshintergrund», betonte Hoppmann.

Die beiden Jugendlichen hatten die Gesamtschule in Wenden besucht. Am Dienstag hatten sie zusammen die erste Schulstunde mitgemacht und dann den Unterricht geschwänzt, wie die Ermittler berichteten. In der Nähe der Schule bekamen sie Streit. Im Laufe dieser Auseinandersetzung habe der 14-Jährige seinen Mitschüler schließlich mit bloßen Händen erwürgt, berichteten die Ermittler. Es habe dabei «ganz bestimmt» Gegenwehr des Opfers gegeben. Der 14-Jährige sei jedoch körperlich überlegen gewesen und habe eher die Statur eines 16-Jährigen gehabt, während das Opfer eher schmächtig wie ein jüngeres Kind gewesen sei.

Vom eigentlichen Tatort habe der 14-Jährige den Toten zu einem anderen Ort im Wald in der Nähe der Schule getragen und dort abgelegt. Getarnt etwa mit Laub oder Ästen habe er die Leiche nicht. Anderen Schülern, die den 14-Jährigen später an der Schule sahen, fiel danach auf, dass seine Kleidung verdreckt und durchnässt war. Er soll daraufhin zu ihnen gesagt haben, dass er gestürzt sei und sie nicht verraten sollten.

Nachdem der 16-Jährige am Dienstagmittag nicht nach Hause gekommen war, alarmierten seine besorgten Eltern die Polizei. Eine große Suchaktion begann. Der 14-Jährige wurde zunächst als Zeuge gehört. Er gab zwar zu, sich mit seinem Freund gestritten zu haben, die Polizei zweifelte aber zunächst nicht daran, dass sich die beiden dann getrennt hatten. Erst nach und nach habe sich der 14-Jährige in Widersprüche verheddert. Auch nach dem Auffinden des Leichnams habe er die Tat noch bestritten.

Erst als er einem Richter vorgeführt worden sei, habe er dann ein Geständnis abgelegt. «Er hat den Vorfall minuziös geschildert», sagte Hoppmann. «Er war zum Teil sehr überlegt, hat darüber nachgedacht, wie er formuliert.» Auf die Frage, ob der Jugendliche Reue über seine Tat gezeigt habe, antwortete Hoppe: «In gebotenem Umfang.» Er komme aus einem «geordnetem Elternhaus».

Auf der Website der Schule erschien am Donnerstag eine Erklärung: «Die Schule trauert um ein Mitglied ihrer Gemeinschaft und ist in Gedanken in diesen schweren Stunden bei der betroffenen Familie», heißt es dort. Die Schüler gingen durch eine «schreckliche Zeit». Der Fußballverein des 16-Jährigen sagte seine Spiele für das kommende Wochenende ab. «Unsere Trauer und unser Mitgefühl können nicht in Worten ausgedrückt werden», teilte der SV Rothemühle auf seiner Facebook-Seite mit.