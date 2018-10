Hintergrund : Schüler als Amokläufer

Der Angriff in einer Schule auf der Krim mit mehr als einem Dutzend Toten erinnert an ähnlich schockierende Taten von Schülern:

von dpa

17. Oktober 2018, 17:33 Uhr

USA, Mai 2018: Bei einem Amoklauf in Santa Fe (Texas) tötet ein 17-Jähriger zehn Menschen, darunter acht Mitschüler. Er gesteht die Tat. Er habe nicht auf diejenigen gezielt, die er gemocht habe.

USA, Februar 2018: In Parkland (Florida) erschießt ein 19-Jähriger an einer High School 14 Schüler und 3 Erwachsene. Es formiert sich eine Schülerbewegung, die sich für ein schärferes US-Waffenrecht einsetzt.

USA, Dezember 2012 - Bei einem Amoklauf an einer Grundschule sterben in Newtown (Connecticut) 27 Menschen, darunter vor allem kleine Kinder sowie der 20 Jahre alte Täter.

BRASILIEN, April 2011 - Zwölf Kinder kommen ums Leben, als ein 23-Jähriger an einer Schule in Rio de Janeiro um sich feuert - offenbar aus Rache. Auch der Täter stirbt.

DEUTSCHLAND, März 2009 - In seiner früheren Realschule in Winnenden nahe Stuttgart und auf der Flucht erschießt ein 17-Jähriger 15 Menschen und sich selbst.

FINNLAND, September 2008 - Ein 22-Jähriger stürmt in Kauhajoki in eine Berufsschule, tötet neun Mitschüler und einen Lehrer. Dann erschießt sich der Waffennarr.

DEUTSCHLAND, November 2006 - In Emsdetten (Nordrhein-Westfalen) schießt ein 18-Jähriger in seiner früheren Schule vier Schüler und den Hausmeister an und bringt sich selbst um.

DEUTSCHLAND, April 2002 - Am Erfurter Gutenberg-Gymnasium erschießt ein 19-Jähriger zwölf Lehrer, zwei Schüler, die Sekretärin, einen Polizisten und sich selbst.

USA, April 1999 - Zwei mit Sturmgewehren bewaffnete Teenager töten in der Columbine High School in Littleton (Colorado) zwölf Mitschüler und einen Lehrer. Die Täter erschießen sich.