Separatismus in Katalonien : Schottland: Katalanische Ex-Regionalministerin auf Kaution wieder frei

Die ehemalige Bildungsministerin Clara Ponsati hatte sich gestellt. Puigdemont bleibt über Ostern in der JVA Neumünster.

von dpa

28. März 2018, 16:18 Uhr

Edinburgh | Die mit europäischem Haftbefehl gesuchte frühere katalanische Regionalministerin Clara Ponsati hat sich in Schottland der Polizei gestellt. Der 61-Jährigen werden im Zusammenhang mit dem katalanischen Unabhängigkeitsreferendum Rebellion und Veruntreuung öffentlicher Mittel vorgeworfen. Am Nachmittag wurde sie auf Kaution freigelassen, musste aber ihren Pass abgeben, so dass sie das Land nicht verlassen kann. Am 12. April soll sie erneut vor Gericht erscheinen.

Ende Oktober hatte sie sich deshalb zunächst mit dem früheren Regionalpräsidenten Carles Puigdemont nach Brüssel und dann allein nach Schottland abgesetzt. Nach der Festnahme Puigdemonts in Schleswig-Holstein stellte sich Ponsati nun in einer Polizeiwache im Süden Edinburghs. Sie weise die Vorwürfe aber weiter zurück, berichtete die englische Nachrichtenagentur PA.

Separatisten verteidigen Puigdemonts Recht auf Regionalchef-Amt

Unterdessen lassen die Separatisten in Katalonien in ihrer Unterstützung für Carles Puigdemont nicht locker. Die drei für die Unabhängigkeit der spanischen Region eintretenden Parteien verabschiedeten am Mittwoch im Parlament von Barcelona zwei Resolutionen, in denen die „politischen Rechte“ Puigdemonts verteidigt werden – darunter auch die Möglichkeit, ihn erneut zum Regionalchef zu wählen.

Allerdings haben die Resolutionen eher Symbolcharakter und ändern nichts an der faktischen Unmöglichkeit, den 55-Jährigen ins Amt zu wählen. Die spanische Justiz wirft ihm im Zuge des verbotenen Unabhängigkeitsreferendums vom Herbst unter anderem Rebellion vor und will ihm den Prozess machen. Ihm droht eine lange Haftstrafe.

Verfahren in SH läuft weiter

Der katalanische Seperatistenführer Carles Puigdemont wird die Ostertage in der Justizvollzugsanstalt Neumünster verbringen. Die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig wird in dieser Woche keinen Antrag mehr auf Auslieferungshaft beim Oberlandesgericht stellen, wie eine Sprecherin der Behörde am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Prüfung der Unterlagen sei sehr komplex. Mit der Entscheidung, ob der Antrag gestellt wird, sei nicht vor Anfang kommender Woche zu rechnen.

Der Vorsitzende des Linksbündnisses „Catalunya en Comú“, Xavier Domènech, schlug im Parlament in Barcelona als Alternative vor, einen unabhängigen Kandidaten zum Regionalchef zu machen, um die schwere politische Krise zu lösen. Die Konfliktregion hatte vor drei Monaten eine Neuwahl abgehalten, bei der die Abspaltungsbefürworter erneut die Mehrheit der Sitze errungen hatte. Jedoch gibt es noch immer keine funktionierende Regierung, weil die meisten separatistischen Spitzenpolitiker in Haft oder im Exil sind. Es droht eine weitere Neuwahl.