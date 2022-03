Jerusalem : Scholz und Bennett vereinbaren neuen strategischen Dialog

Scholz' erster Besuch als Kanzler in Israel war vom Krieg in der Ukraine überschattet. Die angekündigte Aufstockung des deutschen Militärbudgets ist ein sensibles Thema in Jerusalem. Aber beide Seiten betonen vor allem die guten Beziehungen.

Deutschland und Israel wollen ihre Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich deutlich vertiefen. Bundeskanzler Olaf Scholz vereinbarte dazu am Mittwoch bei seinem Antrittsbesuch in Jerusalem mit dem israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett einen neuen strategischen Dialog, der zwei Mal im Jahr stattfinden soll. „Die neue Brücke, die wir bilden, ist ...

