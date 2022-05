Wahl : Schleswig-Holstein wählt neuen Landtag

In Schleswig-Holstein wird am Sonntag der Landtag neu gewählt. Gut 2,3 Millionen Menschen sind wahlberechtigt. Sie dürfen sich für einen Direktkandidaten in ihrem Wahlkreis und mit der Zweitstimme für eine der 16 teilnehmenden Parteien entscheiden. Die Wahllokale sind von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Die Wahlbeteiligung hatte vor fünf Jahren 64,2 Prozent betragen.

Als Favorit geht die CDU von Ministerpr...

