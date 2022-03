Corona-Pandemie : Schleswig-Holstein lässt meiste Corona-Regeln auslaufen

Trotz weiter hoher Infektionszahlen lässt Schleswig-Holsteins Landesregierung die meisten Corona-Beschränkungen am Wochenende auslaufen. Künftig gilt die Maskenpflicht nur noch in Krankenhäusern, Pflegeheimen sowie im öffentlichen Nahverkehr. Testpflichten bestünden aber weiter für Mitarbeitende und Eltern in Kitas, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung. Die Testpflicht bleibt auch in Pflegeeinrichtungen. In Krankenhäusern soll ein dem Infektionsgeschehen angemessenes Testkonzept verfolgt werden.

Die Regierung empfehle aber das Tragen von Masken bei größeren Ansammlungen von Menschen in Innenbereichen, sagte Günther. Zudem sollten sich die Menschen „nicht auf die Pelle rücken“. Die Lage in den Krankenhäusern sei teilweise örtlich zwar angespannt, aber weiter beherrschbar. Ab Sonntag sind den Ländern nur noch wenige allgemeine Schutzregeln etwa ...

