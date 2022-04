Bauministerin : Scharrenbach verteidigt Mallorca-Reise während Flut

NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) hat ihre Teilnahme an einer privaten Geburtstagsfeier auf Mallorca zusammen mit Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) während der Flutkatastrophe verteidigt.

Scharrenbach habe direkt nach der Katastrophe ab dem 16. Juli 2021 die Katastrophenregionen besucht, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Das Ministerium habe auch die Soforthilfen für die Kommunen über 65 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Der Kabinettsbeschluss sei am 22. Juli erfolgt - und die Auszahlung am selben Tag. Am 23. Juli 2021 sei Schar...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.