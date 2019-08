Folge der Afrika-Äußerungen : Schalke-Chef Tönnies lässt Amt für drei Monate ruhen

Nach langer Sitzung urteilt der Ehrenrat des FC Schalke 04, dass der Rassismus-Vorwurf gegen Clemens Tönnies unbegründet sei. Der Aufsichtsratschef lässt sein Amt lediglich für drei Monate ruhen.

von dpa

06. August 2019, 23:56 Uhr

Vereinschef Clemens Tönnies ist beim FC Schalke einer Amtsenthebung entgangen, lässt sein Amt aber für drei Monate ruhen. Diese Entscheidung gab der Fußball-Bundesligist am späten Dienstagabend nach einer mehrstündigen Sitzung des Ehrenrates bekannt.

Das Gremium kam zu dem Ergebnis, «dass der gegen den Aufsichtsratsvorsitzenden des S04, Clemens Tönnies, erhobene Vorwurf des Rassismus unbegründet ist», wie es in der Mitteilung hieß.

Vorzuwerfen sei dem 63-Jährigen allerdings, «gegen das in der Vereinssatzung und im Leitbild verankerte Diskriminierungsverbot verstoßen zu haben». Der Unternehmer habe «diese - insbesondere den Vorsitzenden des Aufsichtsrats treffende - Pflicht verletzt», hieß es weiter. Tönnies habe den Verstoß eingeräumt «und ein weiteres Mal sein Bedauern zum Ausdruck gebracht», teilte der Ehrenrat mit.

Tönnies hatte beim Tag des Handwerks in der Vorwoche in Paderborn Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert. Stattdessen solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. «Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn’s dunkel ist, Kinder zu produzieren», hatte Tönnies gesagt.

Ungeachtet der harschen öffentlichen Kritik an den von vielen als rassistisch kritisierten Äußerungen des Fleischfabrikanten verzichtete das Vereinsgremium darauf, Tönnies seines Amtes als Aufsichtsratschef zu entheben. Diese Funktion hat er seit 2001 inne; Tönnies war noch vor wenigen Wochen von den Mitgliedern wiedergewählt worden. Nach drei Monaten will er seine Tätigkeit im Schalke-Aufsichtsrat wieder aufnehmen. «Der Ehrenrat begrüßt die Haltung von Clemens Tönnies und nimmt beide Erklärungen zustimmend zur Kenntnis», erklärte das fünfköpfige Gremium.

Kritiker aus Politik und Sport hatten Tönnies' verbalen Fehltritt «deplatziert» oder «primitiv» genannt. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) sprach von «dumpfem Rassismus». Sylvia Schenk, Leiterin der Arbeitsgruppe Sport bei Transparency International Deutschland, erkannte bei Tönnies eine «hoch problematische Geisteshaltung». Andreas Rettig, scheidender Geschäftsführer des Zweitligisten FC St. Pauli, warf diesem eine «Gutsherren-Mentalität» vor.

Selbst der ehemalige Schalke-Profi Gerald Asamoah, langjähriger königsblauer Weggefährte von Tönnies, äußerte öffentlich Kritik. Er sei «sehr überrascht, geschockt und auch verletzt», schrieb der gebürtige Ghanaer und Manager des Schalker U23-Teams auf Twitter und forderte Konsequenzen: «Er beleidigt mich und alle anderen Betroffenen. Das können wir nicht dulden.»

Schon wenige Stunden vor der Sitzung hatte die Schalker Fan-Initiative Widerstand für den Fall einer ausbleibenden Sanktionierung angekündigt und den damit den Druck erhöht. «Es wird auf jeden Fall Proteste geben, sollte alles beim Alten bleiben», sagte Susanne Franke von der Schalker Fan-Initiative beim TV-Sender Sky.

Wie viele andere Kritiker berief sich auch die Fan-Initiative auf das Leitbild des Vereins, das mit den Aussagen von Tönnies nicht vereinbar ist. In der Satzung heißt es, der Verein trete «rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen Bestrebungen sowie diskriminierenden oder menschenverachtenden Verhaltensweisen gegenüber anderen Menschen, insbesondere auf Grund ihrer Nationalität, ethnischen Zugehörigkeit, Religion, Geschlecht, sexuellen Orientierung oder Behinderung, aktiv entgegen.»

Die Erklärung des FC Schalke 04 im Wortlaut:

«Der Ehrenrat des FC Schalke 04 hat am Dienstagabend (6.8.) in der Sache Tönnies verhandelt. Das Gremium ist nach mehrstündiger Sitzung zu dem Ergebnis gelangt, dass der gegen den Aufsichtsratsvorsitzenden des S04, Clemens Tönnies, erhobene Vorwurf des Rassismus unbegründet ist.

Vorzuwerfen ist ihm allerdings, gegen das in der Vereinssatzung und im Leitbild verankerte Diskriminierungsverbot verstoßen zu haben. Clemens Tönnies hat diese - insbesondere den Vorsitzenden des Aufsichtsrats treffende - Pflicht verletzt. Den Verstoß hat er in der Sitzung vom Dienstag eingeräumt und ein weiteres Mal sein Bedauern zum Ausdruck gebracht.

Clemens Tönnies hat aufgrund dessen erklärt, sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats und dessen Vorsitz für einen Zeitraum von drei Monaten ruhen zu lassen. Danach wird er seine Tätigkeit im Aufsichtsrat wieder aufnehmen.

Der Ehrenrat begrüßt die Haltung von Clemens Tönnies und nimmt beide Erklärungen zustimmend zur Kenntnis.»