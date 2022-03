Ukraine-Krieg : Russland will nicht mehr an Arbeit im Europarat teilnehmen

Nach dem Angriff auf die Ukraine wurde Russland aus dem Europarat suspendiert. Nun zieht auch Moskau Konsequenzen - und will nicht mehr in dem Gremium teilnehmen. Derweil prüft der Europarat schon weitere Schritte.

Als Reaktion auf die Suspendierung Russlands aus dem Europarat will das Land nicht mehr an der Arbeit in dem Gremium teilnehmen. Das teilte das russische Außenministerium am Donnerstag in Moskau mit. „Russland wird sich nicht an der Umwandlung der ältesten Organisation Europas durch die Nato und die ihr gehorsam folgende EU in eine weitere Plattform fü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.