„Nein zum Krieg!“ : Russland: Hunderte Festnahmen bei Anti-Kriegs-Demos

Krieg in Europa - nicht nur in den Nachbarländern der Ukraine herrscht Fassungslosigkeit. Weltweit machen Menschen gegen Putin und seine Invasion mobil. In Russland kann das schwere Konsequenzen haben.

Bei erneuten Anti-Kriegs-Demonstrationen in Russland gegen den Einmarsch ins Nachbarland Ukraine sind nach Angaben von Bürgerrechtlern am Freitag rund 400 Menschen festgenommen worden. Weltweit gab es Solidaritäts-Aktionen, die friedlich abliefen. Das Portal Owd-Info registrierte bis zum Abend Proteste in 17 russischen Städten. Im sozialen Netzwerk Tel...

