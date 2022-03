Ukraine-Krieg : Russland empört über Bidens Äußerung zu Putins Amtsverbleib

US-Präsident Biden spart in seiner Rede in Warschau zum Ukraine-Krieg nicht mit drastischen Worten. Er stellt sogar den Machtverbleib Putins in Frage - und löst Empörung in Russland aus.

Die Empörung in Russland über die Äußerungen von US-Präsident Joe Biden zu Kremlchef Wladimir Putins Verbleib an der Macht reißt nicht ab. Biden mache mit „erschreckender Regelmäßigkeit“ Äußerungen und Fehler, die schlimmer seien als Verbrechen, meinte der prominente russische Außenpolitiker Konstantin Kossatschow. Er reagierte damit auf Worte Bidens,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.