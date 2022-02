Ukraine-Konflikt : Russischer Botschafter: „Wir scheißen auf Sanktionen des Westens“

Mit Blick auf seinem Land drohende westliche Sanktionen hat Russlands Botschafter in Schweden zu einer äußerst undiplomatischen Wortwahl gegriffen.

Im Konflikt mit dem Westen wegen der Ukraine hat Russlands Botschafter in Schweden zu einer äußerst undiplomatischen Wortwahl gegriffen. Mit Blick auf seinem Land drohende westliche Sanktionen sagte der Botschafter Viktor Tatarinzew in einem am späten Samstagabend veröffentlichten Interview mit der Zeitung „Aftonbladet“: „Entschuldigen Sie meine Ausdru...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.