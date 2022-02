Ukraine-Krise im Liveblog : Russischer Angriff auf die Ukraine – Explosionen in mehreren Städten

Der russische Angriff auf die Ukraine hat begonnen. In der Hauptstadt Kiew sowie in weiteren ukrainischen Städten Explosionen zu hören gewesen. Alle Entwicklungen im Liveticker.

Invasion in der Ukraine: Der russische Präsident Wladimir Putin ordnete am frühen Donnerstagmorgen die Militäroperation in den Regionen Luhansk und Donezk offiziell an. Danach gibt es Meldungen über Explosionen in mehreren Städten. Nach den Worten von von US-Präsident Joe Biden hat Russland „vorsätzlich“ einen „Krieg“ gegen die Ukraine begonnen. Verfol...

