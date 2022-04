Corona-Pandemie : Rund 7000 von Impfpflicht Betroffene bislang nicht geimpft

Mehrere tausend Mitarbeiter in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen sind nicht gegen das Coronavirus geimpft, obwohl sie der sogenannten einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen. Bis Ende März meldeten 1043 Einrichtungen 6036 Mitarbeiter ohne oder mit unklarem Impfstatus an die Gesundheitsämter, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Schwerin am Mittwoch mitteilte.

Außerdem seien 807 Externe gemeldet worden, die als Dienstleister in den Einrichtungen aktiv und ebenfalls nicht geimpft seien oder deren Impfstatus unklar sei. Der Sprecher geht davon aus, dass inzwischen das Gros der von der Impfpflicht Betroffenen im Nordosten erfasst ist. Zuvor hatte der NDR berichtet. Betretungsverbote wurden den Angaben zufolge b...

