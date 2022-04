Politik : Rund 50.000 Schüler geben Stimme bei Juniorwahl im Norden ab

Rund 50.000 Schüler in Schleswig-Holstein beteiligen sich in diesen Tagen an der Juniorwahl zur Landtagswahl. Die Mädchen und Jungen simulieren dabei realitätsgetreu den Wahlablauf mit allem, was dazugehört - mit Wahlbenachrichtigung, Wahlkabinen, Wahlurne und Stimmzettel des Wahlkreises. Sie bilden außerdem Wahlvorstände, legen Wählerverzeichnisse an, verteilen Wahlbenachrichtigungen und betreuen den gesamten Ablauf im Wahllokal.

Das Projekt mache die Landtagswahl für ...

