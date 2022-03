Tarifverhandlungen : Rund 3000 Erzieherinnen und Erzieher im Warnstreik

Mit Warnstreiks haben Erzieherinnen und Erzieher auch in Bremen und Niedersachsen für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Einkommen protestiert. Rund 3000 Beschäftigte kamen laut Verdi zusammen. Einschränkungen im Kita-Betrieb gab es vor allem an einem Ort.

Tausende Erzieherinnen und Erzieher kommunaler Kitas haben sich zum Weltfrauentag an Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi in Niedersachsen und Bremen beteiligt. Zusammen mit Beschäftigten weiterer sozialer Dienste und der Behindertenhilfe gingen sie am Dienstag an vielen Orten auf die Straße und forderten bessere Arbeitsbedingungen und mehr Einkommen. D...

