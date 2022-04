Impfkampagne : Rund 11.200 Impfungen mit Novavax-Impfstoff in Niedersachsen

Rund 11.200 Corona-Impfungen sind in Niedersachsen bislang mit dem Präparat des Herstellers Novavax verabreicht worden. Das sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Dienstag in Hannover. Der Beginn der Impfungen mit Novavax war vor rund sechs Wochen.

Viele Politiker setzen in das Mittel große Hoffnungen, weil es sich anders als die bisherigen Präparate von Biontech oder Moderna um einen Proteinimpfstoff handelt. Eine zweite Impfdosis dieses Präparats wird in der Regel mit einem Abstand von mindestens drei Wochen zur ersten Impfung verabreicht....

