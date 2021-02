UN-Atomenergiebehörde : Ruhani: Iran will Zusammenarbeit mit IAEA weiterführen

Hat das bröckelnde Wiener Atomabkommen noch eine Zukunft? Der Iran droht mit der Einschränkung des Zugang der IAEA-Inspektoren zu seinen Atomanlagen - lässt aber eine Tür für die Zusammenarbeit offen.

Teheran | Der Iran will laut Präsident Hassan Ruhani die Zusammenarbeit mit der UN-Atomenergiebehörde IAEA weiterführen. „Wir sind weiterhin Mitglied der IAEA, werden uns auch weiterhin an den Atomwaffensperrvertrag halten und in diesem Rahmen auch weiterhin m...

