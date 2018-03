Sylvi Listhaug : Rücktritt nach Facebook-Post: Norwegens rechte Justizministerin sah „Hexenjagd“

Die Politik sei ein „Kindergarten“, sagt Listhaug. Mit ihrem Rücktritt hält die Rechtspopulistin die Regierung im Amt.

von dpa, shz.de

20. März 2018, 12:14 Uhr

Oslo | Ihre stolze Facebook-Gefolgschaft nützte ihr am Ende nichts mehr: Norwegens Justiz- und Einwanderungsministerin Sylvi Listhaug hat mit ihrem Rücktritt einen Kollaps der bürgerlichen Regierung verhindern müssen. Gefallen ist Listhaug über einen Post, in dem sie den Sozialdemokraten vorwarf, sich mehr um die Rechte von Terroristen zu sorgen als um die nationale Sicherheit – vor dem Hintergrund des Terror-Aktes auf die sozialdemokratische Jugend durch Anders Breivik von 2011 entzündete sie damit ein politisches Großfeuer.

Die 40-Jährige gab ihr Amt am Dienstag auf, um einem Misstrauensvotum im Parlament zu entgehen. Sie wolle nicht, dass ihre Partei Macht verliere, begründete die Politikerin der rechtspopulistischen Fortschrittspartei ihren Schritt. Zuvor hatte Ministerpräsidentin Erna Solberg angedeutet, die Regierung werde zurücktreten, sollte das Parlament Listhaug das Misstrauen aussprechen.

Sozialdemokraten, andere Oppositionspolitiker und vor allem die Opfer des Breivik-Attentates auf der Insel Utøya hatten auf Listhaugs Post entsetzt und wütend reagiert. Auf der Insel hatte der Terrorist Anders Breivik damals ein Jugendlager der Arbeiterpartei angegriffen und 69 Menschen ermordet. Auslöser des Facebook-Posts war die Debatte über Listhaugs Plan, dass Dschihadisten ohne Gerichtsverfahren die Staatsbürgerschaft entzogen werden kann.

Foto: imago/ZUMA Press

Obwohl sich Listhaug mehrfach für ihre Worte entschuldigt hatte, stellte die Opposition einen Misstrauensantrag. Sie allein hätte Listhaug stürzen können, da die norwegische Regierung als Minderheitsregierung keine Mehrheit im Parlament hat.

Listhaug fühlt sich wie Erwachsene im „Kindergarten“

Listhaug beklagte, die Diskussion um ihren Facebook-Beitrag habe die norwegische Politik zu einem „Kindergarten“ gemacht. „Da, denke ich, ist es meine Verantwortung, erwachsen aufzutreten“, schrieb sie zu ihrem Rücktritt. „Das war eine reine Hexenjagd, deren Ziel war, die Meinungsfreiheit zu knebeln“, kritisierte sie und nannte den Parteichef der Sozialdemokraten, Jonas Gahr Støre, als Verantwortlichen.

Ministerpräsidentin Solberg wies Listhaugs Kritik in Teilen zurück. „Ich würde die norwegische Politik nicht als Kindergarten charakterisieren“, sagte die konservative Regierungschefin. Auch von einer Hexenjagd könne keine Rede sein. Arbeiterparteichef Støre begrüßte Listhaugs Schritt, betonte aber, sie habe den Ernst der Lage offenkundig noch immer nicht verstanden.

Gerade eine Justizministerin dürfe sich nicht Hass und Konspirationstheorien hingeben. „Eine Justizministerin muss sich mehr als alle anderen Minister bewusst sein, dass sie nicht nur dafür Verantwortung trägt, was richtig und falsch ist, sondern auch für verletzliche Menschen in unserer Gesellschaft“, sagte er. Listhaug war bereits in der Vergangenheit häufig umstritten und vor allem für ihre harte Einwanderungspolitik stark kritisiert worden.