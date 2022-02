Politik : Rot-rote Landesregierung zieht positive 100-Tage-Bilanz

Kurz vor Ablauf der ersten 100 Tage hat die rot-rote Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern eine positive Bilanz ihrer bisherigen Arbeit gezogen, zugleich aber auf sehr schwierigen Begleitumstände für den Regierungsstart verwiesen. „Ich glaube, es war keine andere Regierung mit so vielen Herausforderungen gleich zu Beginn der Amtszeit beschäftigt wie wir“, sagte Vize-Regierungschefin Simone Oldenburg (Linke) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Schwerin. Die Corona-Pandemie habe die Arbeit dominiert und erstes Ziel sei es gewesen, das Land gut durch den Corona-Winter zu bringen. Die große Mehrheit der Bevölkerung habe den Kurs der Regierung mitgetragen und so mit dafür gesorgt, dass der Kollaps des Gesundheitswesens habe vermieden werden können, sagte die Bildungsministerin.

Der Chef der Staatskanzlei, Patrick Dahlemann, der in der Pressekonferenz an Stelle der erkrankten Ministerpräsidentin Manuela Schwesig für den großen Koalitionspartner SPD sprach, rechtfertigte die Schutzmaßnahmen, die oft härter ausfielen als in Nachbarländern. „Der Kurs der Strenge war richtig“, sagte er. Als Beleg führte er an, dass die Corona-Tode...

