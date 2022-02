Politik : Rot-Grün: Evaluation des Islam-Staatsvertrags im Parlament

Die Hamburgische Bürgerschaft soll nach dem Willen der rot-grünen Koalition an der Evaluation des umstrittenen Islam-Staatsvertrags beteiligt werden. In einem am Sonntag gemeinsam veröffentlichten Antrag für die Parlamentssitzung am 2. März wollen SPD und Grüne eine ergänzende Begleitung der Evaluation durch die Abgeordneten ermöglichen. Bislang sind nur die islamischen und alevitischen Religionsgemeinschaften und der Senat an der Auswertung der im November 2012 unterzeichneten Verträge beteiligt.

Der Islam-Staatsvertrag ist wegen der Beteiligung des Islamischen Zentrums Hamburg (IZH) äußerst umstritten. Das als extremistisch eingestufte IZH, das die Blaue Moschee an der Alster betreibt, wird seit 1993 im Verfassungsschutzbericht erwähnt, da es sich mit seinen islamistischen Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richte....

